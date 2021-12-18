Журналист Лебрюн: «Пауза в НХЛ выглядит неизбежным исходом»

Известный инсайдер Пьерл Лебрюн 18 декабря сообщил, что лига в ближайшие часы объявит о переносе еще нескольких матчей регулярного чемпионата.

«Пауза в НХЛ выглядит неизбежным исходом. Лига и профсоюз подождут еще несколько дней, но если ситуация не измениться...» — написал журналист.

В начале сентября было объявлено о том, что хоккеисты из НХЛ приедут в Пекин, но лига может изменить решение до 10 января. Если это произойдет после 10 января, то НХЛ придется возместить все убытки (например, оплату страховок федерациями).