Журналист Fox News заявил, что Овечкин может стать президентом России

Журналист Fox News Дуглас Маккиннон в своем материале заявил, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может стать президентом России.

«Как человек c достаточном глубоким пониманием политики я могу сказать, что Овечкин соответствует очень многим критериям, чтобы стать президентом. Никогда не говори «никогда», — написал Маккиннон.

39-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая на 17 шайб от рекорда канадца Уэйна Гретцки.