Журналист: "Флориде" удалось освободить 4 миллиона долларов для приглашения Панарина и Бобровского

Журналист Боб Маккензи заявил, что "Флорида" попытается заполучить двух хоккеистов "Коламбуса": вратаря Сергея Бобровского и форварда Артемия Панарина. Он отметил, что клуб освободил нужную сумму под потолком зарплат.

Что касается, "Флориды", то здесь все понятно. Они взяли в обмен у "Питтсбурга" Деррика Брассара и Райли Шихана, чтобы освободить нужную сумму денег под потолком зарплат и пригласить Артемия Панарина и Сергея Бобровского, - сказал эксперт в эфире TSN 1200 Ottawa. - Летом они станут свободными агентами. В принципе, они могут даже попробовать обменять Брассара на Панарина еще до дэдлайна.

27-летний Артемий Панарин в текущем сезоне провел 48 матчей за "Коламбус" и набрал 57 (20+37) очков.

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