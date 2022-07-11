Журналист Баттон считает, что «Питтсбургу» нужно договориться о продлении контракта с Малкиным

Эксперт канала TSN Крэйг Баттон обратился к «Питтсбургу» по поводу ситуации с контрактом Евгения Малкина.

«Если вы верите в то, что вы все еще претендуете на Кубок Стэнли, я бы подумал, что вам нужно найти способ подписать контракт с Евгением Малкиным. Я думаю, что Малкин поставит свою подпись на пунктирной линии и завершит карьеру в качестве игрока «Питтсбурга», — приводит слова журналиста TSN.

Контракт Малкина с «Пингвинз», за который форвард выступает с 2006 года, заканчивается этим летом.

Ранее сообщалось, что 35-летний россиянин недоволен предложенным 2-летним контрактом с зарплатой 6 миллионов долларов за сезон и рассчитывает на вдвое больший срок контракта.