Журналист «Баффало» Харрингтон: «Могильный должен был быть включен в Зал славы еще много лет назад»
Журналист «Баффало» Майк Харрингтон удивлен тем, что бывшего нападающего «Сэйбрз» Александра Могильного только в этом году включили в Зал славы хоккея.
Россиянин был кандидатом на принятие в Зал славы с 2009 года.
«Очевидно, Могильный должен был быть включен в Зал славы еще много лет назад. Я в шоке, что он попал туда сегодня. Нет никакой логики или причины в этом решении. И я думал, что сложившаяся в мире ситуация с Россией надолго помешает ему в будущем быть принятым в Зал славы. Видимо, нет», — написал Харрингтон в своих соцсетях.
Могильный выступал за «Баффало» с 1989 по 1995 год. Он является рекордсменом клуба по количеству заброшенных шайб за сезон — 76 в сезоне-1992/93. В НХЛ россиянин также играл за «Ванкувер», «Торонто» и «Нью-Джерси», вместе с которым в 2000 году стал обладателем Кубка Стэнли. Всего в североамериканской лиге на его счету 990 матчей и 1032 очка.
