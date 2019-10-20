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Жост, Перри и Райлли — звезды дня в НХЛ

11:08
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НХЛ объявила фамилии трех лучших хоккеистов игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. Первая звезда — форвард «Колорадо» Тайсон Жост, который оформил хет-трик в матче против «Тампа-Бэй» (6:2).

Вторым лучшим игроком был признан нападающий «Далласа» Кори Перри. На счету 34-летнего хоккеиста 3 (1+2) очка во встреча с «Филадельфией» (4:1), на льду он провел всего 13 минут. Третья звезда дня — защитник «Торонто» Морган Райлли. Он набрал два (1+1) очка в игре с «Бостоном» (4:3 ОТ).

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