НХЛ объявила фамилии трех лучших хоккеистов игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. Первая звезда — форвард «Колорадо» Тайсон Жост, который оформил хет-трик в матче против «Тампа-Бэй» (6:2).

Вторым лучшим игроком был признан нападающий «Далласа» Кори Перри. На счету 34-летнего хоккеиста 3 (1+2) очка во встреча с «Филадельфией» (4:1), на льду он провел всего 13 минут. Третья звезда дня — защитник «Торонто» Морган Райлли. Он набрал два (1+1) очка в игре с «Бостоном» (4:3 ОТ).