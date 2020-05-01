Жорж Ларак заразился коронавирусом

Бывший тафгай НХЛ Жорж Ларак сообщил, что у него выявлен коронавирус. Однако 43-летний канадец не падает духом.

«Думаю, что я не непобедим, только что мне поставили диагноз Covid. Поскольку я астматик, не самые лучшие новости, но я буду бороться с этим!» — написал Ларак.

Bon je ne suis pas invincible, je viens tout juste d'?tre diagnostiqu? avec le Covid, pas la meilleure nouvelle ?tant donn? que je suis asthmatique, ca va aller! I guess I'm not invincible, just got diagnosed with Covid, since I'm asthmatic, not the best news, will fight it off! pic.twitter.com/KIgo8Ra0sT — Georges Laraque (@GeorgesLaraque) April 30, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 29 на 30 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 3 207 166 человек. Умерших — 227 368, выздоровевших — 996 827.

По данным Роспотребнадзора, в России на вечер 30 апреля зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется