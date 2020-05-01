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Жорж Ларак заразился коронавирусом

02:40
:Жорж Ларак. Фото nhl.com
:Жорж Ларак. Фото nhl.com
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Бывший тафгай НХЛ Жорж Ларак сообщил, что у него выявлен коронавирус. Однако 43-летний канадец не падает духом.

«Думаю, что я не непобедим, только что мне поставили диагноз Covid. Поскольку я астматик, не самые лучшие новости, но я буду бороться с этим!» — написал Ларак.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 29 на 30 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 3 207 166 человек. Умерших — 227 368, выздоровевших — 996 827.

По данным Роспотребнадзора, в России на вечер 30 апреля зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.

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