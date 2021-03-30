Житник о падении медиакуба в Баффало: «Это не самое страшное, из-за чего отменяли матчи»

Бывший защитник «Баффало» Алексей Житник в интервью «СЭ» вспомнил об инциденте в 1996 году, когда на лед домашней арены «Сэйбрс» упал медиакуб.

«Все случилось после утренней раскатки. Буквально полтора часа прошло, как мы отправились по домам. Нам сообщили, что матч будет перенесен. Когда увидел фотографию в газете, то был немного шокирован. Но это не самое страшное, из-за чего в Баффало отменяли игры. У нас такие снегопады бывали, что весь город был парализован несколько дней. Некоторые игроки даже ночевали в раздевалке из-за того, что не могли добраться домой.

Боялся ли я в будущем медиакубов? Нет. Конечно, всегда есть мизерный шанс, что он может упасть, но не жить же с этой мыслью. Такое может произойти в любой стране. Никто не застрахован от технических проблем. Тем более, у «Баффало» тогда была одна из самых новых арен, где какие-то организационные моменты, возможно, были не досконально изучены", — заявил Житник.

(Андрей Жданюк)

От страшной трагедии команду НХЛ отделило полтора часа. Сын Ларионова из-за этого боялся за жизнь отца