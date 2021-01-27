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Жиру высоко оценил игру Проворова

10:20
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Форвард «Филадельфии» Клод Жиру рассказал, что он думает об игре российского защитника команды Ивана Проворова.

«Он играет во всех ситуациях, каждый год становится лучше и все еще молод, — цитирует Жиру официальный сайт НХЛ. — Иногда защитникам требуется время на развитие. Хорошо, что он на нашей стороне».

Проворов набрал 3 (1+2) очка в матче с «Нью-Джерси» и стал второй звездой этой игры.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/provorov-and-nichushkin-among-top-russian-performers-january-26/c-320761760

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