Жиру высоко оценил игру Проворова

Форвард «Филадельфии» Клод Жиру рассказал, что он думает об игре российского защитника команды Ивана Проворова.

«Он играет во всех ситуациях, каждый год становится лучше и все еще молод, — цитирует Жиру официальный сайт НХЛ. — Иногда защитникам требуется время на развитие. Хорошо, что он на нашей стороне».

Проворов набрал 3 (1+2) очка в матче с «Нью-Джерси» и стал второй звездой этой игры.