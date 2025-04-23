Жиру повторил достижение Сергея Гончара за «Оттаву» в плей-офф

Нападающий «Оттавы» Клод Жиру стал четвертым игроком в истории франшизы, который смог набрать очки в матче плей-офф Кубка Стэнли в возрасте 37 лет или старше.

Канадец отметился результативной передачей во второй игре серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Торонто» (2:3 OT).

Ранее в плей-офф за «Оттаву» очки в данном возрасте набирали только нападающий Даниэль Альфредссон (20 очков с 2010 по 2013 год), защитник Сергей Гончар (10 очков с 2012 по 2013 год) и форвард Рэнди Кунневорт (1 очко в 1998 году).