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Сегодня, 09:53

Жиру повторил достижение Сергея Гончара за «Оттаву» в плей-офф

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Оттавы» Клод Жиру стал четвертым игроком в истории франшизы, который смог набрать очки в матче плей-офф Кубка Стэнли в возрасте 37 лет или старше.

Канадец отметился результативной передачей во второй игре серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Торонто» (2:3 OT).

Ранее в плей-офф за «Оттаву» очки в данном возрасте набирали только нападающий Даниэль Альфредссон (20 очков с 2010 по 2013 год), защитник Сергей Гончар (10 очков с 2012 по 2013 год) и форвард Рэнди Кунневорт (1 очко в 1998 году).

Клод Жиру
Сергей Гончар
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
1/8 финала Счет в серии
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
1 - 0
1. Вашингтон - Монреаль
3 - 2
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0 - 0
3. Монреаль - Вашингтон
0 - 0
4. Монреаль - Вашингтон
0 - 0
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Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 0
1. Лос-Анджелес - Эдмонтон
6 - 5
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0 - 0
3. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
4. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1 - 0
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 1
1. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 6
2. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
4. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
0 - 1
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
1 - 1
1. Вегас - Миннесота
4 - 2
2. Вегас - Миннесота
2 - 5
3. Миннесота - Вегас
0 - 0
4. Миннесота - Вегас
0 - 0
1 - 1
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
2 - 0
1. Торонто - Оттава
6 - 2
2. Торонто - Оттава
3 - 2
3. Оттава - Торонто
0 - 0
4. Оттава - Торонто
0 - 0
2 - 0
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
1 - 1
1. Даллас - Колорадо
1 - 5
2. Даллас - Колорадо
4 - 3
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0 - 0
5. Даллас - Колорадо
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Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
2 - 0
1. Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
3 - 1
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0 - 0
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Виннипег - Сент-Луис
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2 - 0
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