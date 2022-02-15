Жиру назвал клубы, в которые «Филадельфия» может его обменять

Клод Жиру готов снять запрет на обмен только ради трех клубов

Нападающий «Филадельфии» Клод Жиру провел встречу с генеральным менеджером «Летчиков» Чаком Флетчером. Он назвал клубы, ради которых готов снять обмен на запреты, сообщает журналист Адриан Дейтер.

Приоритетный вариант для Жиру — это «Колорадо». Также он заинтересован в обмене в «Миннесоту» и «Сент-Луис».

Летом 34-летний канадец может стать неограниченно свободным агентом. Его средняя зарплата по текущему контракту — 8,275 миллиона долларов.

В этом сезоне Жиру провел 44 матча, в которых набрал 36 (15+21) очков при показателе полезности «минус 7».