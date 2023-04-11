Жиру набрал тысячное очко в НХЛ

Форвард «Оттавы» Клод Жиру отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

35-летний канадец набрал 2 (1+1) очка в первом периоде. Таким образом, теперь на счету форварда 1000 (327+673) очков в лиге. Для этого ему понадобилось 1099 матчей.

В текущем сезоне Жиру провел 81 матч, в котором он набрал 77 (33+44) очков.