«Жидкость для обработки рук подорожала с 2 долларов до 80». Мать Ковальчука рассказала, как наживаются на панике в Америке

Мама нападающего «Вашингтона» Ильи Ковальчука рассказала о ситуации в США в связи с пандемией коронавируса.

— Поначалу американцы начали все расхватывать в магазинах, — приводят слова Ковальчук «Аргументы и факты в Твери». — Когда я звонила в Тверь дочке, она говорила, что тут все спокойно. А там уже начиналась паника, на какое-то время опустели полки, что для Америки нехарактерно.

Мы привыкли думать, что у нас в подобных ситуациях наживаются. Знаете, там то же самое! Небольшой флакон спиртосодержащей жидкости для обработки рук, который стоил два доллара, в момент ажиотажа подорожал до 80 долларов. Поднялся в цене и бензин.

Сейчас дети говорят, что поставки в магазины в Америке восстановили, на полках всего хватает. Но в городе закрыли рестораны, кафе, развлекательные центры. Там работают только продовольственные магазины и аптеки.

В Россию тревожные настроения пришли позже. Поначалу тоже многое пропало с прилавков. Но я-то сама не выхожу пока из дома, мне дочка все, что нужно, приносит. Говорит, сейчас в магазинах тоже уже всего достаточно.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 657 691 человек. Умерших — 30 438, выздоровевших — 139 263. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.