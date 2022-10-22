Жеренко отразил 30 бросков в первом матче за фарм-клуб «Сент-Луиса» в АХЛ

«Спрингфилд Тандербердс» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Бельвиль Сенаторс» со счетом 5:2.

В воротах фарм-клуба «Сент-Луиса» дебютировал Вадим Жеренко, который сделал 30 сейвов. Игроки «Спрингфилда» Дмитрий Саморуков, Андрей Баканов и Никита Александров не набрали очков, как и форвард «Бельвиля» Егор Соколов.

Летом 2022 года 21-летний россиянин подписал трехлетний контракт новичка с «Сент-Луисом». В предсезонном матче Жеренко отыграл один период с «Чикаго», отразив все 11 бросков.

В минувшем сезоне Жеренко провел 30 матчей за финский клуб «Ильвес», отражая 90,2 процента бросков при коэффициенте надежности 2,67.