Жерар Галлан: «Зыков заслуживает второго шанса»
10 декабря 2019, 23:26
Главный тренер «Вегаса» Жерар Галлан поделился мнением о вернувшемся в состав нападающем Валентине Зыкове. Он отбыл дисквалификацию в 20 матчей.
— Он отбыл дисквалификацию, — приводятся слова Галлана в Twitter Джесси Грейнджера. — Он заслуживает второго шанса. Почему бы нет? Он молодой парень. Как я уже сказал, люди все время получают дисквалификации в НХЛ. Он является частью нашей команды.
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