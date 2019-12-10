Жерар Галлан: «Зыков заслуживает второго шанса»

Главный тренер «Вегаса» Жерар Галлан поделился мнением о вернувшемся в состав нападающем Валентине Зыкове. Он отбыл дисквалификацию в 20 матчей.

— Он отбыл дисквалификацию, — приводятся слова Галлана в Twitter Джесси Грейнджера. — Он заслуживает второго шанса. Почему бы нет? Он молодой парень. Как я уже сказал, люди все время получают дисквалификации в НХЛ. Он является частью нашей команды.

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