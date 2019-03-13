"Женя, ты - большой молодец. Не останавливайся на достигнутом". Письмо родителей Малкина

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата с "Вашингтоном" (5:3) набрал 1000-е очко в НХЛ​. Родители хоккеиста – Наталья Михайловна и Владимир Анатольевич, - которые присутствовали на игре, написали сыну письмо, поздравив его с этим достижением.

В послании, опубликованном на русскоязычном сайте НХЛ, родители спортсмена отметили, что гордятся им и не пропускают ни одного матча.

"Дорогой Женя!



Когда в три года мы ставили тебя на коньки, то даже представить не могли, что однажды ты наберешь 1000 очков в НХЛ. Мы вообще об этом не думали. Просто хотели, чтобы ты рос сильным и здоровым.



Как сейчас помним, ты хоккеем горел. Мы сразу поняли - это твое. Все упражнения ты выполнял лучше всех. И несколько лет даже не ложился спать без клюшки. А один раз, когда тебе дали померять хоккейную маску, вообще в ней уснул!



А помнишь тот каток, который находился в квартале от нас? Мужики заливают лед, закрывают электрощиток на замок. Отец же край ломиком отгибал, чтобы со светом кататься. А ты рядом бежал: "Папа-папа, я с тобой пойду! Посмотрю, как ты ящик будешь ломать!" Тот каток тебе очень многое дал, сколько лет мы там занимались. Там ты играть научился. А теперь вместо того катка - асфальтовая стоянка для автомашин.



Не пропускаем ни одного твоего матча. Идут они обычно в пять утра по времени Магнитогорска. Сердце кровью обливается, когда тебя кто-нибудь задевает. А в этом году вообще какая-то напасть. Помним, как ты с "Филадельфией" от одного игрока отмахнулся, который сам первым начал. Но тебя удалили, выписали матч-штраф, на деньги наказали. А вообще в каждой игре какие-то стычки. Мы тебе пишем: "Сынок, не обращай внимания! Не заводись так!" Но понимаем, что ты играть без страсти не можешь. Происходит все так от эмоций, без которых нельзя представить твой хоккей.



Мы рады, что ты сразу стал своим в "Питтсбурге". Это не просто команда, а большая семья, от которой ты получаешь много поддержки. Спасибо руководителям и владельцам клуба, что тебе помогают даже в те минуты, когда случаются самые тяжелые травмы. Ты всегда выкарабкиваешься и становишься сильнее. Но эта поддержка "Питтсбурга" очень важна. Как и то, что рядом есть верные друзья. Сережа Гончар помог тебе освоиться в НХЛ, а теперь стал тренером твоего клуба. Но отношения у вас не изменились, и ты знаешь, кто всегда подставит твердое плечо.



Мы к тебе в Питтсбург прилетаем каждый год - в марте и до конца плей-офф. Такая у нас традиция. Американские болельщики это замечают. Когда папу показывают на трибуне, то встречают его аплодисментами. А когда ты сделал хет-трик и сказал в интервью, что так хорошо играть тебе помогла мама, потому что приехала и приготовила русский борщ, то у нас с тех пор об этом рецепте спрашивают в каждом интервью: "Расскажите, чем же вы так кормите Женю, что он так хорошо играет?"



Мы знаем, какой ты мастер. Видение площадки, разнообразные голы. В одиночку можешь обыграть чужую команду и забить. Таких хоккеистов, как ты, почти нет. И мы так говорим не потому, что твои родители. Мы же понимаем толк в игроках, кто - огромный талант. Видим, сколько партнеров ты поменял. Кого к тебе только ни ставили! Приходят все новые ребята, а ты с ними находишь общий язык. Такого уже нет, чтобы как в СССР играли по 10 сезонов в одной пятерке. Так ты бы сейчас 1500 очков уже набрал. Но в клубах НХЛ принято тасовать звенья. Мы помним, как ребята с тобой забивали по 40 голов за сезон. У тебя есть сильная черта, что ты каждого партнера делаешь лучше.



Скоро будет 10 лет, как ты завоевал свой первый Кубок Стэнли… Мы ведь приезжали на все финалы. Помним, как тяжело было пройти "Детройт". В одном матче даже уступили им - 0:5. И когда видишь, каким потом и кровью достаются эти трофеи, то начинаешь ценить их еще больше. Это громадный тяжелый труд.



Мы рады, что у тебя сейчас крепкая семья. О тебе с теплотой заботится любимая жена Аня. И не нарадуемся, что появился на свет замечательный внук Никита! Ты стал более серьезным и собранным, добрым и нежным. Очень повзрослел. В малыше души не чаешь, а Никитка от тебя прям не отходит. Внук очень похож на тебя. Точно тебе говорим, вы - одно лицо! Аня говорит: "Здесь моего ничего нет". А мы отвечаем: "Когда Никитка смеется, то глаза твои, с прищуром". И у мамы Ани это первый внук, и у нас тоже. Мы каждый шаг, каждое слово любимого Никиты обсуждаем. Такая радость в жизни появилась! Уже и коньки купили внучку, и хоккейную форму. И в настольный хоккей вы играете, и клюшки по всему дому. А когда хоккей показывают по телевизору, и у Никиты спрашивают, кто забил гол, он всегда кричит: "Папа!"



Еще ты очень добрый, сын. Под Новый год в Магнитогорске произошла страшная трагедия. Взрыв в жилом доме, погибли люди. Это ведь наш проспект Карла Маркса. Мы живем напротив, через дорогу. Ты сам об этом никогда не расскажешь. Но едва узнал о беде, то сразу нам позвонил: "Мама-папа, на какой счет перевести? Узнайте срочно!" И отправил четыре миллиона рублей. Потом на матч НХЛ вышел в коньках с надписью: "Магнитка, я с тобой!" К нам даже подходили на улице и благодарили, что ты не забыл земляков.



Наш дорогой сын! Не останавливайся на достигнутом. И всегда верь в себя! А если придется тяжело в жизни, мы тебе обязательно поможем. Главное, чтобы было здоровье, обходилось без эксцессов на льду. Мы всегда помним, что из-за травм ты пропустил два сезона. И давно бы набрал эти 1000 очков. Когда у тебя шла черная полоса, мы очень переживали. И в церковь ходили, и молились, и свечку за здравие ставили.



Женя, ты - большой молодец. Мы тебя очень-очень любим. Гордимся таким сыном. И скоро прилетим к тебе в Питтсбург - верим, что до июня. Пусть снова все будет хорошо и в плей-офф, и в жизни. Целуем, скоро увидимся!



Твои мама и папа".

Отметим, что форвард признан первой звездой матча. Он отметился двумя голевыми передачами и достиг отметки в 1000 набранных очков в лиге.

Малкин набрал 1000 очков в НХЛ! Только четверо русских сделали это до него

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