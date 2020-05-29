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«Женя отправил большую сумму денег Магнитогорску». Кастерова рассказала, как Малкин помог городу после взрыва дома

23:00
Евгений Малкин. Фото nhl.com
Евгений Малкин. Фото nhl.com
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Супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» рассказала о том, как ее муж помог Магнитогорску после взрыва дома в конце 2018 года.

— Магнитогорск в мире знают благодаря Евгению.

— В Америке уж точно. И он любит свой город, помогает ему. Просто не выкладывает в Instagram кучу постов. Вы знаете вообще, сколько он помогает людям, детям?

— Как он помогает Магнитогорску, расскажете?

— Я не могу пойти наперекор. Если он не считает нужным рассказывать, то и я не буду. Могу сказать только о ситуации, которая освещалась в СМИ. Когда в Магнитогорске произошел взрыв в конце 2018 года, Женю очень ранила эта ситуация. Он отправил большую сумму денег в администрацию города. Наверное, это о чем-то говорит. (Игорь Рабинер)

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