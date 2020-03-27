Жена Тарасенко показала отдых мужа на карантине из-за коронавируса. Видео
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Жена российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко Яна опубликовала в историях Instagram новое видео. Она показала, как отдыхает с мужом у бассейна. Хоккеист помахал в камеру, когда жена навела объектив на него.
Yana Tarasenko • 27/03 pic.twitter.com/TvG4HwiwqT— SoccerFootball (@SportE_Eug) March 27, 2020
Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.
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