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Жена Тарасенко показала отдых мужа на карантине из-за коронавируса. Видео

05:16
Владимир и Яна Тарасенко. Фото Instagram
Владимир и Яна Тарасенко. Фото Instagram
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Жена российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко Яна опубликовала в историях Instagram новое видео. Она показала, как отдыхает с мужом у бассейна. Хоккеист помахал в камеру, когда жена навела объектив на него.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.

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