Жена Тарасенко показала, как муж с сыном делают пиццу

Жена российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко Яна опубликовала фото в сториз своего Instagram. Она показала, как один из сыновей делает пиццу с нападающим «блюзменов».

— Мои мальчики делают пиццу, — написала Тарасенко.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире зарегистрированы 2 881 546 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 202 098 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 813 520 человек выздоровели за время пандемии.