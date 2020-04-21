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Жена Тарасенко подсмотрела упражнение у супруги Ковальчука

03:57
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Жена российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко Яна опубликовала в сториз своего Instagram видео. Она показала свою тренировку.

— Долго пыталась вспомнить, где же я видела это «классное» упражнение, — написала Яна Тарасенко, отметив Николь Ковальчук — супругу форварда «Вашингтона» Ильи Ковальчука.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире зарегистрированы 2 468 733 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 169 502 летальных исхода из-за осложнений после заражения вирусом, 645 099 человек выздоровели за время пандемии

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