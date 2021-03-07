Жена Тарасенко: «Никакие «сплетни инсайдеров» не мешали нашей уверенности в возвращении»

Яна Тарасенко, супруга форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко, опубликовала новый пост в Instagram. Она заявила, что не сомневалась в том, что ее муж вернется в спорт после травмы.

«Сегодня у Вовы первая игра после операции и периода восстановления, — написала Яна Тарасенко. — Важный для нас день. У нас не было сомнений, что Вова вернется в спорт, и никакие сплетни от «инсайдеров» и прогнозы, что «ничего уже не будет как прежде» нашей уверенности не мешали.

Но поддержка тех, кто искренне переживал и верил, была неоценима. Таких людей, к счастью, всегда гораздо больше. Спасибо им большое и удачи нам всем в этом сезоне!"

Сегодня россиянин сыграет за «Сент-Луис» против «Лос-Анджелеса». Это будет первый матч для 29-летнего Тарасенко с 15 августа 2020 года. Он еще не играл в нынешнем сезоне из-за травмы. Форвард восстановился после третьей операции на левом плече.