20 марта, 08:00

Жена Овечкина заявила, что «Вашингтону» не надо выигрывать регулярный чемпионат НХЛ

Игорь Рабинер
Обозреватель
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Жена Александра Овечкина Настасия в интервью «СЭ» отметила, что «Вашингтону» не стоит выигрывать главный приз регулярного чемпионата НХЛ — Президентский кубок.

— Перед сегодняшним матчем (с «Оттавой» 4 марта. — Прим. И.Р.) «Кэпиталз» проиграли три встречи подряд. В такой момент можно попасть ему под горячую руку? Что после поражений ни в коем случае нельзя говорить или делать?

— Такого нет. Мы разговариваем и обсуждаем игры после каждого матча, как бы он ни закончился. Что же касается поражений, то сезон долгий, и у абсолютно каждой команды по его ходу случаются спады. Мы понимаем, что нельзя постоянно выигрывать и лучше, чтобы спад был сейчас, в конце февраля — начале марта, чем в конце регулярного чемпионата с переходом на плей-офф.

Плюс к тому, мое личное мнение, нам не нужен Президентский кубок. Если посмотреть на статистику, то становится ясно, что те, кто его выигрывает, почти никогда не побеждают в Кубке Стэнли. Поэтому думаю, что нашей команде надо спокойно отдать Президентский кубок «Виннипегу» или кому-то еще, и все будет хорошо!

— Между матчами «Вашингтона» с «Тампой» и «Оттавой» у команды был чистый выходной, без тренировки. Как семья Овечкиных проводит такие дни?

— По-разному. Когда есть возможность, стараемся куда-то выезжать с детьми — в торговый центр или какой-нибудь детский клуб. Иногда ходим на баскетбол. А на этот раз всей семьей пошли на шоу фигурного катания — в память о детях и взрослых из этого вида спорта, которые недавно погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне. Это было невероятно и очень трогательно.

— Из ваших знакомых никто в этот самолет не попал? Там ведь было много людей из Вашингтона.

— Слава богу, нет. Но в любом случае это общая беда. Не важно, знали мы людей лично или нет, это было и всегда будет тяжело. Надеюсь, те семьи, которые остались без родных, смогут пережить случившееся, как бы им сейчас ни было больно.

Дональд Трамп, Александр и&nbsp;Настасия Овечкины.«После перелома врачи дали Саше костыли. Ему было больно, он хромал, но не ходил с ними ни дня». Интервью с женой Александра Овечкина
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Настасия Шубская-Овечкина
