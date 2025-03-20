Жена Овечкина заявила, что «Вашингтону» не надо выигрывать регулярный чемпионат НХЛ
Жена Александра Овечкина Настасия в интервью «СЭ» отметила, что «Вашингтону» не стоит выигрывать главный приз регулярного чемпионата НХЛ — Президентский кубок.
— Перед сегодняшним матчем (с «Оттавой» 4 марта. — Прим. И.Р.) «Кэпиталз» проиграли три встречи подряд. В такой момент можно попасть ему под горячую руку? Что после поражений ни в коем случае нельзя говорить или делать?
— Такого нет. Мы разговариваем и обсуждаем игры после каждого матча, как бы он ни закончился. Что же касается поражений, то сезон долгий, и у абсолютно каждой команды по его ходу случаются спады. Мы понимаем, что нельзя постоянно выигрывать и лучше, чтобы спад был сейчас, в конце февраля — начале марта, чем в конце регулярного чемпионата с переходом на плей-офф.
Плюс к тому, мое личное мнение, нам не нужен Президентский кубок. Если посмотреть на статистику, то становится ясно, что те, кто его выигрывает, почти никогда не побеждают в Кубке Стэнли. Поэтому думаю, что нашей команде надо спокойно отдать Президентский кубок «Виннипегу» или кому-то еще, и все будет хорошо!
— Между матчами «Вашингтона» с «Тампой» и «Оттавой» у команды был чистый выходной, без тренировки. Как семья Овечкиных проводит такие дни?
— По-разному. Когда есть возможность, стараемся куда-то выезжать с детьми — в торговый центр или какой-нибудь детский клуб. Иногда ходим на баскетбол. А на этот раз всей семьей пошли на шоу фигурного катания — в память о детях и взрослых из этого вида спорта, которые недавно погибли в авиакатастрофе в Вашингтоне. Это было невероятно и очень трогательно.
— Из ваших знакомых никто в этот самолет не попал? Там ведь было много людей из Вашингтона.
— Слава богу, нет. Но в любом случае это общая беда. Не важно, знали мы людей лично или нет, это было и всегда будет тяжело. Надеюсь, те семьи, которые остались без родных, смогут пережить случившееся, как бы им сейчас ни было больно.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -