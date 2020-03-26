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Жена Овечкина выложила фото с пляжа. Она скучает по отдыху

09:52
Анастасия Шубская. Фото Instagram
Анастасия Шубская. Фото Instagram
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Анастасия Шубская, жена форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала в своем Instagram их совместную фотографию с пляжного отдыха в Мексике.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Овечкин вместе с Давидом Пастрняком из «Бостона» возглавляют снайперскую гонку НХЛ.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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