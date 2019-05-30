Жена Овечкина возмущена публикацией интервью, которое она с мужем не давала

Анастасия Шубская, супруга нападающего "Вашингтона" и сборной России Александра Овечкина, возмутилась интервью, которое она увидела в одном из журналов. Девушка утверждает, что ни она, ни муж не давали никаких комментариев.

- Хочу рассказать вам увлекательную историю, друзья! Увидели мы с мужем сегодня журнал, с нами на обложке, и очень стало интересно, что же там написано, так как ни он, ни я интервью не давали ... И тут видим сплошную Сашину "прямую речь", то есть журналист просто писал отсебятину, выставляя это за Сашины слова!!!! Я уже не говорю, что он неправильно имя отца Сашиного написал, вместо Михаила Викторовича, Виктор Михайлович! Как такое может быть?! И вроде это не желтая газетенка!! Как можно так обманывать людей?! По мне, это самая настоящая клевета!!!! - написала Шубская в своем Инстаграме.

В минувшем сезоне Овечкин провел 101 матч во всех турнирах, набрав 106 (59+47) очков.

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