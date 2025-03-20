Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

20 марта, 07:30

Жена Овечкина считает, что Александр не хочет забивать рекордный гол в пустые ворота

Игорь Рабинер
Обозреватель
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Жена Александра Овечкина Настасия в интервью «СЭ» высказала мнение о том, что хоккеист не хотел бы, чтобы шайба, которая установит снайперский рекорд НХЛ, была заброшена в пустые ворота.

— Александр потрясающе начал сезон, до травмы даже лидировал в гонке за «Морис Ришар Трофи». Как вам кажется, летом он тренировался больше обычного?

— Думаю, да. Летом он очень много тренировался, раньше начал и работал почти без выходных. Установил себе достаточно строгий режим. Было видно, что он очень хочет в этом сезоне сделать все возможное, чтобы хорошо выступить.

— Спенсер Карбери предположил, что Овечкин не захочет забрасывать рекордную шайбу в пустые ворота. Вы с главным тренером «Кэпиталз» согласны?

— Тоже так думаю. Потому что если вспомнить его 802-й гол, когда он побил достижение Горди Хоу, то Саша сначала не стал бросать по пустым воротам, а отдал Жене Кузнецову, поскольку не хотел забивать столь важную шайбу таким образом. Но Евгений все же ее вернул и потом смеялся: «Не хочу, чтобы меня ненавидел весь мир!» Саша со второго раза все-таки бросил и забил, но чувствую, что он видел этот гол по-другому, хотел иначе его забить.

— Уже понятно, в каком направлении отправится рекордная шайба — вашим детям, в Зал хоккейной славы в Торонто, еще куда-то?

— Пока не знаю. Может, в Сашин музей, может, у нас дома будет храниться. Хороший вопрос, кстати! Надо будет у него спросить.

Дональд Трамп, Александр и&nbsp;Настасия Овечкины.«После перелома врачи дали Саше костыли. Ему было больно, он хромал, но не ходил с ними ни дня». Интервью с женой Александра Овечкина
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Настасия Шубская-Овечкина
Читайте также
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Выборы в Чехии ведут к власти евроскептиков. Разбор
Экономист сообщил об изменениях выплаты зарплаты в октябре
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Миннесота» без Капризова обыграла «Сиэтл»

«Миннесота» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег Джетс 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
8.10 00:00
Флорида – Чикаго
 - : -
8.10 03:00
Рейнджерс – Питтсбург
 - : -
8.10 05:30
Лос-Анджелес – Колорадо
 - : -
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости