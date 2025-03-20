Жена Овечкина считает, что Александр не хочет забивать рекордный гол в пустые ворота

Жена Александра Овечкина Настасия в интервью «СЭ» высказала мнение о том, что хоккеист не хотел бы, чтобы шайба, которая установит снайперский рекорд НХЛ, была заброшена в пустые ворота.

— Александр потрясающе начал сезон, до травмы даже лидировал в гонке за «Морис Ришар Трофи». Как вам кажется, летом он тренировался больше обычного?

— Думаю, да. Летом он очень много тренировался, раньше начал и работал почти без выходных. Установил себе достаточно строгий режим. Было видно, что он очень хочет в этом сезоне сделать все возможное, чтобы хорошо выступить.

— Спенсер Карбери предположил, что Овечкин не захочет забрасывать рекордную шайбу в пустые ворота. Вы с главным тренером «Кэпиталз» согласны?

— Тоже так думаю. Потому что если вспомнить его 802-й гол, когда он побил достижение Горди Хоу, то Саша сначала не стал бросать по пустым воротам, а отдал Жене Кузнецову, поскольку не хотел забивать столь важную шайбу таким образом. Но Евгений все же ее вернул и потом смеялся: «Не хочу, чтобы меня ненавидел весь мир!» Саша со второго раза все-таки бросил и забил, но чувствую, что он видел этот гол по-другому, хотел иначе его забить.

— Уже понятно, в каком направлении отправится рекордная шайба — вашим детям, в Зал хоккейной славы в Торонто, еще куда-то?

— Пока не знаю. Может, в Сашин музей, может, у нас дома будет храниться. Хороший вопрос, кстати! Надо будет у него спросить.