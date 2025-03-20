Хоккей
20 марта, 00:00

Жена Овечкина рассказала о встрече хоккеиста с Трампом на вилле президента США

Игорь Рабинер
Обозреватель
Хоккеист Александр Овечкин и игроки «Вашингтона» в гостях у Дональда Трампа. 2019 год
Александр Овечкин и игроки «Вашингтона» в гостях у Дональда Трампа.
Фото Global Look Press

Жена Александра Овечкина Настасия в интервью «СЭ» рассказала о том, как они ездили на Рождество на виллу Дональда Трампа во время его первого президентского срока.

— Перед инаугурацией и после нее об Александре высоко отозвался старый-новый президент США Дональд Трамп. Как ваш муж на это отреагировал?

— Если честно, мы это даже как-то не обсуждали. С Трампом знакомы лично. Саша с командой ездили в Белый дом после победы в Кубке Стэнли, а еще он однажды пригласил нас на Рождество на свою виллу во Флориде (в Мар-о-Лаго. — Прим. И.Р.). Президент США — поклонник хоккея и не раз говорил Александру, что следит за его игрой и любит его как игрока. У них довольно хорошие отношения.

— Что запомнилось из поездки на Рождество?

— Это был первый президентский срок Трампа. Там были его друзья, знакомые, многолетние члены клуба при этой его резиденции. Но все равно их стол с женой Меланией и его семьей был отгорожен от остальных. В какой-то момент к нам подошел старший сын президента и попросил нас к нему подойти — единственных из всех гостей. Подвел нас к нему, и Саша пообщался с Трампом, а я стояла рядом с его женой. О чем общались мужчины, сказать не могу, я же просто сказала Мелании спасибо за приглашение. У нас осталась фотография с той встречи.

— Саша, кстати, смотрит новости, наблюдает за тем, что происходит в мире, или полностью концентрируется на хоккее?

— Он все время следит за новостями.

«После перелома врачи дали Саше костыли. Ему было больно, он хромал, но не ходил с ними ни дня». Интервью с женой Александра Овечкина
Александр Овечкин
Дональд Трамп
Настасия Шубская-Овечкина
  • Андрей

    Он тебе ничего не ответит, ему нечего написать, но "пёрнуть" надо было.

    28.03.2025

  • Корефан Корифеевич

    Есть ли ещё спортсмены на этой планете, жавшие руку и Путину, и Трампу?

    20.03.2025

  • Диникин

    когда Ови получил американский паспорт? Откуда сведения...источники можешь привести? Ну или ты просто пиз@шь!

    20.03.2025

  • Max Zherbunov

    Продолжай смокчать, чубатый ухилянт-гермафродит)

    20.03.2025

  • vit 72

    Ещё пару месяцев назад, трудно представить было фото Трампа на главной странице. А сейчас быстро переобулись, и новых врагов нашли.

    20.03.2025

  • СереХа

    у Месси есть испанский паспорт, получил его еще в 2005 году

    20.03.2025

  • Ботокс007

    Х.. через плечо

    20.03.2025

  • Berkut-7

    Яклич пока сам на вилле у ТРампа не побываешь и хот-доги не полопаешь, то не считается.

    20.03.2025

  • Юрий Колотовкин

    К какому народу? И почему это радует?

    20.03.2025

  • Skotobazenko

    Месси не получал гражданство Испании, Ови получил второй паспорт в США. да сравнивать его с Лионелем - просто смешно :))

    20.03.2025

  • IQ-87%

    Самое аполитичное издание о спорте-не дня без Трампа- но в большинстве коменты закрыты-еще не все поняли что это друг-скоро поймут -хотя

    20.03.2025

  • Max Zherbunov

    Грецкий, кстати, тож в хороших отношениях с ДТ. Чуть ли не корефан. Вывод? После падения рекорда, вдвоем в Белый Дом к Рыжему. Фоткаться, шутить, обмениваться автографами, свитерами, клюшками и т.д.. Михалыч, может и личное послание от самзнаетекого передать, если чё..)

    20.03.2025

  • Прораб.

    Раби добрался до жены Саши. Но, честно говоря, радует, что президент США намного ближе к народу.

    20.03.2025

  • Андрей

    У здравомыслящих людей тоже не возникает вопросов по поводу гр-ва Овечкина, поэтому не стоит реагировать на реплики и подпёржывания всяких глупцов с веток комментов.

    20.03.2025

  • Alexey Monakhov

    Месси всю игровую карьеру провел в Испании сейчас в МСЛ. Но к его гражданству почему то ни у кого не возникает вопросов...

    20.03.2025

  • Сергей Миронов

    Так и будет. Будущий рекорд Ови ещё долго не побьют, а Трамп к тому времени будет в фамильном склепе.

    20.03.2025

  • fatka

    следит за новостями и ...

    20.03.2025

  • Skotobazenko

    Ови встретился со своим законным президентом. ура!

    20.03.2025

  • Строгий-но-справедливый

    Потомки будут говорить, что Трамп был политическим деятелем эпохи Александра Овечкина:grin:.

    20.03.2025

    • Жена Овечкина — о его эмоциональном состоянии перед рекордом: «Стараюсь не давить»

    Ничушкин забил в третьем матче НХЛ подряд
