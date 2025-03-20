Жена Овечкина рассказала о его уникальном восстановлении после перелома ноги
Жена Александра Овечкина Настасия в интервью «СЭ» рассказала о том, как хоккеист восстановился после перелома ноги, полученного по ходу текущего чемпионата НХЛ.
— Причем забивает, если взять его возраст и перелом посреди сезона, какими-то нереальными темпами. До травмы вообще в гонке за «Морис Ришар Трофи» лидировал.
— Да, и очень быстро восстановился. В очередной раз восхитилась тем, какая у моего мужа сила воли и как он спустя неделю, после того как сломал ногу, уже крутил велосипед. И ни дня не ходил с костылями, которые ему дали.
— Через пару дней он уже был на матче НБА — без костылей и гипса!
— Гипс ему не накладывали, а костыли дали. Врачи не запрещали без них ходить, но это нужно было хотя бы для того, чтобы избежать боли. Я видела снимок этого перелома. И поэтому для меня тем более было изумлением, когда он наступал на больную ногу. У меня эта картинка до сих пор перед глазами. Ты смотришь и думаешь: как это вообще?! Но он просто хотел преодолеть боль и таким образом восстановиться как можно быстрее.
— По его лицу вообще не было видно, что ему больно?
— Он хромал, само собой. И ему было больно. Просто не хотел пользоваться костылями.
— Понятно, что многих вещей мы, наблюдающие за великой погоней со стороны, не могли видеть. Что еще он преодолевал, ведь это самая серьезная травма за всю его карьеру?
— Конечно, Саше было сложно. Не только физически, но и эмоционально — он переживал, что ему нужно быть в форме и заново набирать ее после травмы. Это же не предсезонка, а разгар сезона, и когда ты выбываешь на долгий срок и не можешь тренироваться, то потом очень сложно нагонять. Поэтому уже, по-моему, дней через 12 он встал на лед и с тех пор тренировался каждый день.
— В какие-то дни — со своим старым другом Никласом Бэкстремом, не играющим уже полтора сезона как раз из-за хронических травм.
— Да, это было так мило, когда Бэкстрем приехал на каток и с ним индивидуально тренировался! У них сквозь годы сохранились связь и поддержка друг друга. Думаю, это тоже многое значит для Александра и подняло ему настроение.
— Бэкстрем сейчас живет в Вашингтоне?
— Да.
— Для меня самое поразительное — как Саша начал играть сразу после травмы. В 39 лет, полтора месяца не выходя на матчи после перелома, забить четыре шайбы в пяти играх — это нечто. Как будто ничего и не было.
— Да, это поразительно. Для меня тоже.
