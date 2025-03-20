Жена Овечкина рассказала, как готовит борщ на всех игроков «Вашингтона»

Жена Александра Овечкина Настасия в интервью «СЭ» рассказала об отношениях игроков внутри «Вашингтона» и о том, как готовит борщ на всю команду «Кэпиталз».

— Как вам нынешний коллектив «Кэпиталз» в плане единства? Состав по сравнению с прошлым сезоном ведь здорово поменялся.

— Мне очень нравится атмосфера в команде. Многие об этом говорят, потому что видят, какие у ребят отношения. Я давно такого не видела, чтобы они все настолько были друг за друга. И Саша не раз говорил о том, как чувствуется эта сплоченность, как они ощущают себя единым целым. Думаю, только при таком условии можно выигрывать что-то серьезное в этом командном виде спорта.

— С кем Саша из нынешней команды, где уже нет ни Бэкстрема, ни Кузнецова, ни Орлова, ближе всего? С кем общаетесь семьями?

— Со всеми, но ближе всего, понятно, с Протасами и Алексеевыми — они русскоязычные. Также — с Мартином Фехервари, Расмусом Сандином. Можем пойти с ними в ресторан, в бар. На самом деле Саша очень любит всех ребят, всю команду. С удовольствием проводим время с ними.

— Молодого Ивана Мирошниченко, когда его вызывают в первую команду, под опеку берете?

— Конечно. Мы всегда рады видеть Ваню и его жену Карину, когда они в основной команде.

— Один из новичков, Пьер-Люк Дюбуа, рассказал мне, что вы как-то приготовили борщ на всю команду.

— Да, иногда Саша просит сделать для команды борщ. Просто был случай, когда пару лет назад я приготовила огромные кастрюли борща — и команда, поев его, выиграла, кажется, 8:1. Во всяком случае счет был какой-то невероятный. Смеялись, что это я «виновата». С тех пор такие просьбы иногда случаются.

— Дюбуа — давний ценитель русской кухни, он и в «Коламбусе», и в «Лос-Анджелесе» и к Владиславу Гаврикову домой ходил, и вместе с другими россиянами из этих команд — в русские рестораны.

— Тем более приятно слышать от него такую оценку!

— Сколько времени занимает приготовить борщ на целую команду?

— Мы все знаем, что борщ в принципе готовится долго. Тут просто объемы больше, а значит, дольше и время.