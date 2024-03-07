Жена Овечкина рассказала, как ее муж воспринимает свою седину

Настасия Овечкина в эксклюзивном интервью «СЭ» заявила, что Александру очень идет возраст.

— Он говорил мне: «Хорошо, что Настя сыну мозги не выносит». Правда — не выносите?

— Мне кажется, в отношениях не бывает такого, что все пресно, на одной ноте. Поэтому в семейных отношениях бывает все!

— Татьяна Николаевна говорила мне, что с вами Саша «стал ухоженным, даже более симпатичным, чем был».

— Считаю, что Саше очень идет возраст. Мне кажется, он стал мужественным, брутальным.

— Как-то резко у него седина пошла.

— Иногда мы с ним смотрим видео, условно, семи-, восьмилетней давности — и там он совсем не седой. Тогда он мне говорит: «Видишь, чего жизнь с тобой мне стоила! Весь седой стал!», ха-ха.

— Это в папу.

— Конечно.