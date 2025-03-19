Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

19 марта, 19:30

Жена Овечкина рассказала, что его сын Сергей считает Малкина своим другом

Игорь Рабинер
Обозреватель
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин с сыном Сергеем, Дмитрий Орлов и Том Уилсон
Александр Овечкин с сыном Сергеем, Дмитрий Орлов и Том Уилсон.
Фото из личного архива Настасии Овечкиной

Жена Александра Овечкина Настасия в интервью «СЭ» рассказала об отношениях детей хоккеиста, Сергея и Ильи, с другими игроками НХЛ.

— Ближе к концу матча с «Тампой» Овечкин подъехал к Андрею Василевскому, и они договорились о том, что ваши дети сфотографируются после игры с ним и с Никитой Кучеровым. Это инициатива самих мальчишек?

— На самом деле теперь уже оба, и Сергей, и Илья, очень любят хоккей. Даже дома просят включать трансляции игр, и не только «Вашингтона»!

— А чьи еще?

— Во-первых, «Каролины». Как говорит Илюша: «Там же играет папа моего лучшего друга Кирилла Дима Орлов!» Смотрим игры «Питтсбурга». Женя Малкин подписал Сереже клюшку, и недавно мы виделись пару раз, когда во время Турнира четырех наций отдыхали в Майами. Сережа считает Женю своим другом. Также он иногда просит ставить матчи «Нью-Йорк Рейнджерс» с Панариным и «Эдмонтона» с Макдэвидом. Оба наших сына знают всех игроков, тем более русских. И после игр Саша часто просит у хоккеистов, не только российских, чтобы они с сыновьями сфотографировались.

— Как это сделал недавно Коннор Макдэвид.

— Да. А еще они, в первую очередь Сережа, увлечены карточками. Саша передает их в ту или иную команду, и после матчей все хоккеисты их подписывают. У нас есть альбом со всеми карточками, где большинство игроков лиги расписались на своих фотографиях. Это очень классно! В будущем дети наверняка осознают, какая эта ценность.

Эксклюзивное интервью жены Александра Овечкина читайте в ближайшее время в «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Овечкин
Евгений Малкин
Настасия Шубская-Овечкина
Читайте также
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Материалы сюжета: Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ!
Карбери: «Надеюсь, что за эти 9 дней Овечкин сможет максимально приблизиться к своей идеальной форме»
Овечкин: «Приятно вернуться на лед, но мне нужно больше времени»
Овечкин не примет участия в предсезонном матче с «Коламбусом»
Овечкин: «Пропущенная неделя немного ударила по мне, но я справлюсь»
Мать Овечкина приняла участие в символическом вбрасывании перед матчем «Динамо» — «Нефтехимик»
Карбери назвал маловероятным участие Овечкина в предсезонном матче с «Коламбусом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • chimega

    Рад за детей - у них замечательное и интересное детство! Жаль, что не каждому родителю дано это устроить...(

    20.03.2025

  • невропатолог176

    Трамп. Выгони Рабинера из США. Или пусть он берёт интервью только у тебя. Ну достал уже. Всех обсосал....Даже сказать больше нечего

    19.03.2025

  • Чтанислав Серчесов

    Друг моего друга мой друг.

    19.03.2025

  • Андрей

    Хорошо, когда мальчишки растут в атмосфере любви к хоккею и у них хорошие, товарищеские отношения с игроками других команд. Рабинер молодец, всегда с интересом читаю его статьи, репортажи, интервью.

    19.03.2025

  • cермЯга

    Настолько скользкий, что аж слизь течёт ручьями.

    19.03.2025

  • @CSKA@

    ну так а как еще заинтересовать Ови ? только пропечатать жену. умеет вылизывать

    19.03.2025

  • Сергей Матюхин

    До чего низко пали наши спортивные обозреватели. Но Рабинер всегда сверху, всегда на плаву, он не тонет....

    19.03.2025

  • @CSKA@

    Быков назвал возможный матч сборных КХЛ и НХЛ сближением двух великих народов, a Медведев считает возможным проведение серии матчей между Россией и США ,а в Америке про это никто и не знает , но Самедов поддержал идею проведения матча между командами КХЛ и НХЛ: «Это просто здорово!» ...каким образом Самедов?

    19.03.2025

  • Ментяра

    Брат моего брата мой брат.

    19.03.2025

  • dinela

    А я считаю своим другом сами знаете КОГО!Да что там другом-братом!

    19.03.2025

    • Владелец «Вашингтона» об Овечкине: «Настоящая легенда хоккея»

    Жена Овечкина — о его эмоциональном состоянии перед рекордом: «Стараюсь не давить»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Айлендерс 0 0 0 0
    2 Вашингтон 0 0 0 0
    3 Каролина 0 0 0 0
    4 Коламбус 0 0 0 0
    5 Нью-Джерси 0 0 0 0
    6 Питтсбург 0 0 0 0
    7 Рейнджерс 0 0 0 0
    8 Филадельфия 0 0 0 0
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Баффало 0 0 0 0
    2 Бостон 0 0 0 0
    3 Детройт 0 0 0 0
    4 Монреаль 0 0 0 0
    5 Оттава 0 0 0 0
    6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
    7 Торонто 0 0 0 0
    8 Флорида 0 0 0 0
    Центральный дивизион И В П О
    1 Виннипег Джетс 0 0 0 0
    2 Даллас 0 0 0 0
    3 Колорадо 0 0 0 0
    4 Миннесота 0 0 0 0
    5 Нэшвилл 0 0 0 0
    6 Сент-Луис 0 0 0 0
    7 Чикаго 0 0 0 0
    8 Юта 0 0 0 0
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 0 0 0 0
    2 Ванкувер 0 0 0 0
    3 Вегас 0 0 0 0
    4 Калгари 0 0 0 0
    5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
    6 Сан-Хосе 0 0 0 0
    7 Сиэтл 0 0 0 0
    8 Эдмонтон 0 0 0 0
    Результаты / календарь
    8.10
    9.10
    10.10
    11.10
    12.10
    13.10
    8.10 00:00
    Флорида – Чикаго
    		 - : -
    8.10 03:00
    Рейнджерс – Питтсбург
    		 - : -
    8.10 05:30
    Лос-Анджелес – Колорадо
    		 - : -
    Все результаты / календарь

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости