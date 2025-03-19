Жена Овечкина рассказала, что его сын Сергей считает Малкина своим другом
Жена Александра Овечкина Настасия в интервью «СЭ» рассказала об отношениях детей хоккеиста, Сергея и Ильи, с другими игроками НХЛ.
— Ближе к концу матча с «Тампой» Овечкин подъехал к Андрею Василевскому, и они договорились о том, что ваши дети сфотографируются после игры с ним и с Никитой Кучеровым. Это инициатива самих мальчишек?
— На самом деле теперь уже оба, и Сергей, и Илья, очень любят хоккей. Даже дома просят включать трансляции игр, и не только «Вашингтона»!
— А чьи еще?
— Во-первых, «Каролины». Как говорит Илюша: «Там же играет папа моего лучшего друга Кирилла Дима Орлов!» Смотрим игры «Питтсбурга». Женя Малкин подписал Сереже клюшку, и недавно мы виделись пару раз, когда во время Турнира четырех наций отдыхали в Майами. Сережа считает Женю своим другом. Также он иногда просит ставить матчи «Нью-Йорк Рейнджерс» с Панариным и «Эдмонтона» с Макдэвидом. Оба наших сына знают всех игроков, тем более русских. И после игр Саша часто просит у хоккеистов, не только российских, чтобы они с сыновьями сфотографировались.
— Как это сделал недавно Коннор Макдэвид.
— Да. А еще они, в первую очередь Сережа, увлечены карточками. Саша передает их в ту или иную команду, и после матчей все хоккеисты их подписывают. У нас есть альбом со всеми карточками, где большинство игроков лиги расписались на своих фотографиях. Это очень классно! В будущем дети наверняка осознают, какая эта ценность.
Эксклюзивное интервью жены Александра Овечкина читайте в ближайшее время в «СЭ».
