«Гордимся тобой, наш лучший». Жена Овечкина поздравила супруга с 700-м голом

Анастасия Шубская, супруга форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, поздравила своего супруга с 700-м голов в НХЛ. В своем Instagram она опубликовала фотографию мужа с написанным сверху числом 700, а также видео юбилейного гола.

34-летний россиянин сравнял счет в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» в начале третьего периода — 2:2. Форвард отличился с передач Евгения Кузнецова и Ника Дженсена.

Овечкин стал восьмым игроком лиги, которому покорился этот рубеж. С этим достижением капитана «Кэпиталз» поздравила вся команда.

Теперь на его счету 1270 (700+570) очков в 1144-х играх регулярного чемпионата. Овечкин проводит 15-й сезон в НХЛ.