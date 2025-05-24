Жена Овечкина пошутила о количестве багажа для полета в Россию

Настасия Шубская, супруга нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала в социальных сетях видео из аэропорта перед вылетом в Россию. Она пошутила по поводу количества чемоданов, которые берет семья хоккеиста.

39-летний Овечкин в сезоне-2024/25 набрал 73 (44+29) очка в 65 матчах. В плей-офф у него 6 (5+1) очков в 10 играх.

6 апреля он побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. Сейчас у Овечкина 897 заброшенных шайб.

«Вашингтон» занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата НХЛ-2024/25. В плей-офф «Кэпиталз» дошли до второго раунда, где в пяти матчах проиграли «Каролине» — 1-4.