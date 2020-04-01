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Жена Овечкина показала зажигательный танец мужа с сыном. Видео семейной тренировки

16:35
Семья Овечкиных. Фото Russian Machine Never Breaks
Семья Овечкиных. Фото Russian Machine Never Breaks
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Анастасия Шубская, жена форварда Александра Овечкина, поделилась новым видео в своем Instagram. Она показала танец капитана «Вашингтона» с сыном Сергеем.

#familygymtime #stayhome ??

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Овечкин вместе с Давидом Пастрняком из «Бостона» возглавляют снайперскую гонку НХЛ с 48 голами.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 877 422 человек, умерших — 43 537, выздоровевших — 185 241.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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