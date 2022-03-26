«Забивать будем?» Жена Овечкина показала переписку с мужем во время матча

Жена Овечкина показала переписку с мужем во время матча «Вашингтона» с «Баффало»

Анастасия Шубская, жена форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала переписку с мужем во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (4:3 Б).

Шубская во время матча отправила сообщение: «Забивать будем?». После гола 36-летнего форварда она написала: «Молодец».

Переписка Шубской и Овечкина. соцсети

Овечкин в матче с «Сэйбрз» забросил шайбу и реализовал победный бросок в серии буллитов. На счету капитана столичной команды 77 (41+36) очков в 64 матчах сезона.