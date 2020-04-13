Жена Овечкина показала коллекцию клюшек Александра

Анастасия Шубская, жена форварда Александра Овечкина, опубликовала новое видео в своем Instagram. Она показала, как выглядит спортивный зал капитана «Вашингтона», а также его внушительную коллекцию клюшек.

— Накрасилась, теперь можно и на танцы с сыном, — написала жена Овечкина.

Сезон в НХЛ приостановлен на неопределенный срок из-за коронавируса. По последним данным, в мире зарегистрированы 1 835 373 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 113 362 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 421 143 человека выздоровели.

По данным Роспотребнадзора на день 12 апреля, всего в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксированы 130 летальных исходов, выздоровел 1 291 человек