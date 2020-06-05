Жена Овечкина показала, как сын смешно зовет папу

Анастасия Овечкина, жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, показала, как их полуторагодовалый сын Сергей забавно зовет папу.

«Как ты зовешь папу?» — спросила мама Сергея, на что тот ответил: «Папа! Сяся!»

Сергей — старший сын Овечкина, он родился 18 августа 2018 года. 27 мая у пары родился второй мальчик, которого назвали Илья.