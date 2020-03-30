Жена Овечкина показала, как они с мужем и сыном проводят время во время карантина в США
Анастасия Шубская, жена форварда Александра Овечкина, в своем Instagram поделилась фрагментом их семейных будней во время карантина.
— Где мой бифштекс? — обратилась Анастасия с вопросом к супругу, а после поделилась фотографией с мясом.
March 30, 2020
March 30, 2020
Сезон в НХЛ приостановлен из-за коронавируса. Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены по этой же причине. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.
Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется
Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте