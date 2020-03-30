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Жена Овечкина показала, как они с мужем и сыном проводят время во время карантина в США

14:54
Александр Овечкин с женой и сыном. Фото Instagram
Александр Овечкин с женой и сыном. Фото Instagram
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Анастасия Шубская, жена форварда Александра Овечкина, в своем Instagram поделилась фрагментом их семейных будней во время карантина.

— Где мой бифштекс? — обратилась Анастасия с вопросом к супругу, а после поделилась фотографией с мясом.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за коронавируса. Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены по этой же причине. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.

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