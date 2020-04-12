Жена Овечкина показала, как он проводит вечера с сыном

Анастасия Шубская, жена форварда Александра Овечкина, опубликовала новое видео в сториз своего Instagram. Капитан «Вашингтона» сыграл в бильярд, а их сын Сергей погулял с собакой.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Овечкин вместе с Давидом Пастрняком из «Бостона» возглавляют снайперскую гонку НХЛ.

По данным на 12 апреля, в мире зарегистрированы 1 765 030 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 108 167 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 401 323 человека выздоровели.

По данным Роспотребнадзора на день 11 апреля, всего в России зарегистрированы 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксированы 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.