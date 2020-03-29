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Жена Овечкина показала, как их сын наблюдает за виртуальным «Вашингтоном»

06:16
Александр Овечкин с женой.
Александр Овечкин с женой.
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Телекомпания NBC Sports Washington в условиях пандемии коронавируса продолжает симуляцию сезона в игре NHL20. В очередном матче «Вашингтон» разгромил «Детройт» — 6:1. Анастасия Шубская, жена форварда Александра Овечкина, показала, как их сын Сергей наблюдает за виртуальными хоккеистами.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Овечкин вместе с Давидом Пастрняком из «Бостона» возглавляют снайперскую гонку НХЛ.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 663 828 человек. Умерших — 30 822, выздоровевших — 139 451. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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