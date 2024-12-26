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Сегодня, 11:35

Жена Овечкина показала, как хоккеист отдыхает с семьей на Рождество

Алина Савинова
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Александр Овечкин смотрит вместе с сыновьями «Гарри Поттера».
Фото Скриншот видео

Супруга нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия опубликовала видео семейного отдыха на католическое Рождество.

Она засняла момент, как хоккеист в обнимку с сыновьями Сергеем и Ильей смотрит «Гарри Поттера». В кадр попала украшенная елка, под которую семья положила подарки.

Овечкин в данный момент восставливается после перелома малоберцовой кости, который он получил 19 ноября в матче с «Ютой» (6:2).

В нынешнем сезоне 39-летний форвард провел 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 25 (15+10) очков.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 37 23 14 49
2 Вашингтон 34 23 11 48
3 Каролина 34 21 13 43
4 Питтсбург 36 16 20 37
5 Коламбус 35 14 21 34
6 Филадельфия 35 15 20 34
7 Рейнджерс 34 16 18 33
8 Айлендерс 35 13 22 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 36 22 14 46
2 Торонто 35 21 14 44
3 Бостон 36 19 17 42
4 Тампа-Бэй 32 19 13 40
5 Оттава 34 18 16 38
6 Монреаль 34 14 20 31
7 Детройт 34 13 21 30
8 Баффало 35 12 23 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 36 25 11 51
2 Миннесота 35 21 14 46
3 Колорадо 36 21 15 42
4 Даллас 33 20 13 40
5 Юта 34 16 18 38
6 Сент-Луис 36 16 20 36
7 Нэшвилл 35 11 24 29
8 Чикаго 35 12 23 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 34 23 11 49
2 Эдмонтон 34 21 13 44
3 Лос-Анджелес 34 19 15 43
4 Ванкувер 34 17 17 41
5 Калгари 34 16 18 39
6 Сиэтл 36 15 21 32
7 Анахайм 33 13 20 30
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