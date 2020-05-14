Жена Овечкина показала, как ее муж тренируется с голым торсом на улице

Анастасия Шубская, супруга капитана и нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала новые сторис в Instagram. Жена 34-летнего российского хоккеиста показала, как ее муж тренируется на улице.

Овечкин проводил тренировку с гантелями на открытом воздухе рядом с домом. Спортсмен выполнял упражнения без футболки.

В сезоне-2019/20 Овечкин провел 68 матчей за «Кэпиталз» и набрал 67 (48+19) очков.