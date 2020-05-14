Жена Овечкина показала, как ее муж тренируется с голым торсом на улице
19:40
Анастасия Шубская, супруга капитана и нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала новые сторис в Instagram. Жена 34-летнего российского хоккеиста показала, как ее муж тренируется на улице.
Овечкин проводил тренировку с гантелями на открытом воздухе рядом с домом. Спортсмен выполнял упражнения без футболки.
В сезоне-2019/20 Овечкин провел 68 матчей за «Кэпиталз» и набрал 67 (48+19) очков.
Овечкину не страшна хмурая погода. Видео с тренировки pic.twitter.com/IbA0j7EPsG— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) May 14, 2020
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