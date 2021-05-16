Жена Овечкина показала его главных болельщиков: оба сына пары пришли на хоккей

Анастасия Шубская, жена форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала новый пост в Instagram.

На фото двое сыновей российского хоккеиста на стадионе смотрят матч первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (3:2 ОТ).

«Главные болельщики», — подписала фото Шубская.

Овечкин в матче с «Бостоном» отметился результативной передачей. Счет в серии стал 1-0 в пользу «Кэпиталз». Следующий матч пройдет 18 мая и начнется в 2:30 мск.