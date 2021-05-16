Жена Овечкина показала его главных болельщиков: оба сына пары пришли на хоккей
07:24
Анастасия Шубская, жена форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала новый пост в Instagram.
На фото двое сыновей российского хоккеиста на стадионе смотрят матч первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (3:2 ОТ).
«Главные болельщики», — подписала фото Шубская.
Овечкин в матче с «Бостоном» отметился результативной передачей. Счет в серии стал 1-0 в пользу «Кэпиталз». Следующий матч пройдет 18 мая и начнется в 2:30 мск.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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