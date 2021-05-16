Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Жена Овечкина показала его главных болельщиков: оба сына пары пришли на хоккей

07:24
Анастасия Шубская с детьми. Фото Instagram
Анастасия Шубская с детьми. Фото Instagram
Теги:

Анастасия Шубская, жена форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала новый пост в Instagram.

На фото двое сыновей российского хоккеиста на стадионе смотрят матч первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (3:2 ОТ).

«Главные болельщики», — подписала фото Шубская.

Овечкин в матче с «Бостоном» отметился результативной передачей. Счет в серии стал 1-0 в пользу «Кэпиталз». Следующий матч пройдет 18 мая и начнется в 2:30 мск.

Читайте также

Оливейра нокаутировал Чендлера и стал чемпионом UFC в легком весе
Чарльз Оливейра 11 лет в UFC шел к титульному бою. Сожрал обидчика Чендлера за две минуты, дважды сдавался от ударов
Рублев проиграл итальянцу Сонего в четвертьфинале турнира в Риме
Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер, бой за титул чемпиона UFC в легком весе: смотреть трансляцию

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей