Жена Овечкина показала, чем питаются ее муж и сын во время карантина
25 марта 2020, 23:47
Анастасия Шубская, жена форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала новые фото и видео в своем Instagram. Она показала, как ее муж и сын Сергей кушают оладушки из гречки.
Оладушки из гречки. Фото Instagram
March 25, 2020
March 25, 2020
Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Овечкин вместе с Давидом Пастрняком из «Бостона» возглавляют снайперскую гонку НХЛ.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 441 355 человек. Умерших — 20 499, выздоровевших — 112 982. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией.