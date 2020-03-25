Жена Овечкина показала, чем питаются ее муж и сын во время карантина

Анастасия Шубская, жена форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала новые фото и видео в своем Instagram. Она показала, как ее муж и сын Сергей кушают оладушки из гречки.

Оладушки из гречки. Фото Instagram

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Овечкин вместе с Давидом Пастрняком из «Бостона» возглавляют снайперскую гонку НХЛ.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 441 355 человек. Умерших — 20 499, выздоровевших — 112 982. Основные очаги распространения COVID-19 — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция. В России на данный момент 658 выявленных случаев заражения инфекцией.