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Жена Овечкина похвасталась животом

12:45
Александр Овечкин с женой. Фото HybridTechCar
Александр Овечкин с женой. Фото HybridTechCar
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Анастасия Шубская, жена форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, поделилась новым видео в своем Instagram. Она показала окргулившийся живот. Пара ждет второго ребенка, в 2018 году у них родился сын Сергей.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Овечкин вместе с Давидом Пастрняком из «Бостона» возглавляют снайперскую гонку НХЛ с 48 голами.

По последним данным в мире зафиксирован 937 941 случай заражения коронавирусом. на территории 203 стран. Умерших — 47 273 человека, выздоровело — 195 188.

На 2 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 3 548 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 235 человек, зафиксировано 30 летальных случаев.

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