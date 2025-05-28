Жена Овечкина поделилась фото и видео со дня рождения сына

Настасия Шубская-Овечкина, модель и супруга российского нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала в социальной сети фото и видео с празднования дня рождения сына.

27 мая Илье Овечкину исполнилось пять лет.

Праздник, который состоялся в Москве, оформили в хоккейном стиле: помещение было украшено символикой НХЛ и «Вашингтона».

Клуб Овечкина выбыл из Кубка Стэнли во втором раунде. В плей-офф капитан столичной команды отметился 5 голами и 1 результативной передачей в 10 матчах против «Монреаля» (счет в серии 4-1) и «Каролины» (1-4).

В регулярном чемпионате 39-летний форвард забросил 44 шайбы и отдал 29 результативных передач в 65 матчах.

В апреле 2025 года Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы в 1487 играх) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.