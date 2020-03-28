Жена Овечкина поддержала пост о безответственности россиян во время коронавируса

Анастасия Шубская, жена форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, в stories своего Instagram сделала репост сообщения корреспондента Первого канала Кристины Левиевой, где она говорит о безответственном поведении жителей Москвы во время пандемии коронавируса.

— Во Франции умерла 16-летняя девочка, — написала Левиева. — В Мадриде торговый центр превратили в морг. В Нью-Йорке морги-палатки прямо на Манхэттене. В Италии за сегодняшний день погибло 969 человек, и да, это рекорд. В Великобритании болен наследный принц и глава государства. А это просто Москва. 27 марта. 22.30. Патрики. P. S. Видео снимала не я, а в шоке вышедший в аптеку за необходимым лекарством человек.

— Люди, что с вами?, — прокомментировала запись Шубская.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 597 304 человек. Умерших — 27 365, выздоровевших — 131 708. В России на данный момент 1036 случаев заражения.

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