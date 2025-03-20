Хоккей
20 марта, 08:45

Жена Овечкина ответила на вопрос, останется ли он в НХЛ после окончания контракта с «Вашингтоном»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Жена Александра Овечкина Настасия в интервью «СЭ» ответила на вопрос о будущем хоккеиста.

— Каковы ваши ощущения, что будет делать Саша после окончания следующего сезона, когда завершится его действующий контракт с «Вашингтоном»? Есть ли хоть какая-то вероятность переподписания с «Кэпиталз»?

— Все зависит от того, как будет чувствовать себя Александр, будут ли у него силы и желание продолжать карьеру в НХЛ. Мне кажется, самое главное — чтобы у тебя сохранялась искра. Когда она пропадает и ты теряешь удовольствие от того, что делаешь, дальше очень сложно добиваться успеха. И это касается не только спорта, но и любой профессии. Мы видим Сашу, который на протяжении всей карьеры горит своим делом. И если не будет травм и эта искра сохранится и он будет продолжать так же себя чувствовать, как сейчас, — почему бы и нет?

— Я предложил ему в интервью на выбор пять опций, кем он на сегодня видит себя через пять лет: президентом или главным тренером хоккейного «Динамо», главой своей хоккейной академии, политиком и... просто папой. Он выбрал последнюю. Вас это удивляет?

— Нет, я это сразу поняла, ха-ха! Но Саша горит и своей хоккейной академией, очень этого хочет и, думаю, будет ею с удовольствием заниматься. А в первые годы, насколько знаю, он хочет путешествовать по разным странам.

Дональд Трамп, Александр и&nbsp;Настасия Овечкины.«После перелома врачи дали Саше костыли. Ему было больно, он хромал, но не ходил с ними ни дня». Интервью с женой Александра Овечкина

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Настасия Шубская-Овечкина
КХЛ на Кинопоиске

