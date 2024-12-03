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Жена Овечкина отреагировала на возвращение супруга к тренировкам после травмы

Даниил Аршавский
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Анастасия Овечкина, жена российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина на своей странице в соцсетях отреагировала на возвращение супруга на лед после травмы.

19 ноября 39-летний хоккеист получил перелом малоберцовой кости в результате столкновения с форвардом «Юты» Джоном Макбэйном в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). 2 декабря Овечкин вернулся к тренировкам на льду.

«Две недели после перелома», — написала супруга спортсмена, выложив видео с его тренировки.

За 18 матчей текущего сезона Овечкин набрал 25 (15+10) очков. В общей сложности россиянин забросил 868 шайб в НХЛ и сократил свое отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 26 голов.

Александр Овечкин. Овечкин уже тренируется на льду после травмы. Может вернуться к погоне за рекордом Гретцки раньше срока

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Настасия Шубская-Овечкина
травма
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2 Вашингтон 24 17 7 35
3 Каролина 24 16 8 33
4 Рейнджерс 24 13 11 27
5 Филадельфия 25 12 13 27
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Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 24 15 9 32
2 Флорида 25 15 10 31
3 Бостон 26 12 14 27
4 Тампа-Бэй 23 12 11 26
5 Баффало 24 11 13 24
6 Детройт 24 10 14 23
7 Оттава 24 10 14 22
8 Монреаль 24 8 16 19
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 24 16 8 36
2 Виннипег 25 18 7 36
3 Даллас 24 16 8 32
4 Колорадо 25 13 12 26
5 Сент-Луис 25 11 14 24
6 Юта 25 10 15 24
7 Нэшвилл 25 7 18 20
8 Чикаго 25 8 17 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 25 15 10 33
2 Лос-Анджелес 25 14 11 31
3 Ванкувер 23 13 10 29
4 Эдмонтон 24 13 11 28
5 Калгари 25 12 13 28
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