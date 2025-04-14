Жена Овечкина — о снайперском рекорде мужа: «Восхищает, как ты каждый раз преодолеваешь все трудности»

Настасия Шубская, супруга нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, прокомментировала в соцсетях снайперский рекорд мужа в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Я как никто знаю, как тебе дался и дается этот путь и сколько всего остается за кадром! Все эти травмы, переживания, стресс, давление! Но то, как ты каждый раз преодолеваешь все трудности, меня восхищает!» — написала Шубская в соцсетях.

14 апреля Овечкин отметился голом в матче против «Коламбуса». В активе 39-летнего россиянина теперь 896 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Он обновил собственный снайперский рекорд, который установил 6 апреля, обойдя канадца Уэйна Гретцки (894).

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