Жена Овечкина опубликовала фотографию с флагом России в центре Вашингтона

Настасия Шубская-Овечкина, модель и супруга российского нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала в социальной сети фото из штаб-квартиры Всемирного банка.

31-летняя девушка сфотографировалась с флагом России. Штаб-квартира одного из крупнейших международных финансовых институтов расположена в центре Вашингтона, недалеко от Белого дома.

40-летний Овечкин в сезоне-2024/25 набрал 73 (44+29) очка в 65 матчах. В плей-офф у него 6 (5+1) очков в 10 играх.

6 апреля он побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. Сейчас у Овечкина 897 заброшенных шайб.

Новый сезон в НХЛ стартует 8 октября. В своем первом матче в регулярном чемпионате «Вашингтон» сыграет с «Бостоном» (9 октября).